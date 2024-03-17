مدفيديف يهنئ "أعداء روسيا" بفوز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية

هنأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الأحد، "أعداء روسيا" بفوز المرشح المستقل فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية وشكر الأصدقاء على دعمهم.

وكتب مدفيديف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نهنئ جميع أعداء روسيا على الفوز الرائع الذي حققه فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية! ونشكر أصدقاءنا على دعمهم".

وقد أغلقت أبوابها، مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وأظهرت نتائج فرز أولية تقدما كاسحا للرئيس بوتين على منافسيه.

المصدر: RT