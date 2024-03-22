"الناتو" يعلن استعداده للحرب مع روسيا

أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" روب باور أن الحلف مستعد لصراع محتمل مع روسيا.

وقال باور في مقابلة مع صحيفة وزارة الدفاع الأوكرانية ArmyInform: "هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية، أن نكون جاهزين، وإذا حدث هذا اليوم، فيجب القتال بما لديك. إنه دائما مزيج من الاستعداد لليوم مع تحسين الإمكانيات للمستقبل أيضا".

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وزعم أنه "لا توجد قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا ولا توجد خطط لنشرها هنا".

وأضاف: "لكن إذا قررت دولة ما نشر قواتها هنا، فعليها أن تفهم أن هذا سيكون مرتبطا ببقية أعضاء الحلف".

وكرر أيضا أن أحد شروط عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" هو عدم وجود عمليات عسكرية على أراضيها.

وفي تصريحات له أواسط يناير الماضي، قال باور لصحيفة "تلغراف" إنه يجب على الغرب أن يستعد للنزاع مع روسيا وإنشاء نظام يسمح بتدريب مزيد من الناس بغض النظر عن نشوب أو عدم نشوب هذه الحرب.

ووصل باور أمس إلى كييف ليشارك في مؤتمر أمني محلي، وعبر في تصريحات صحفية عن امتنانه لفرصة القدوم شخصيا إلى أوكرانيا ولقاء قيادتها السياسية والعسكرية.

المصدر: تاس