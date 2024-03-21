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"InfoBRICS": ليس لدى فرنسا أدنى فرصة للانتصار في أي صراع مع روسيا

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Legion-Media
علم فرنسا وروسيا
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أكد المحلل في مركز الدراسات الجيواستراتيجية لوكاس ليروس أن فرنسا ليس لديها قوات كافية لمواجهة الجيش الروسي في صراع مفتوح في أوكرانيا، "تلك حقيقة لا تقبل الجدل".

وقال ليروس في مقال خاص بـ "InfoBRICS" إنه من غير المرجح أن تكون فرنسا مستعدة للمشاركة في صراع طويل الأمد.

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وأضاف: "لا توجد دولة أوروبية واحدة لديها الآن القوة العسكرية الكافية لمواجهة موسكو بشكل مباشر. تفوق روسيا في هذا المجال حقيقة لا تقبل الجدل".

وأكد أن وجود قوات "الناتو" في منطقة النزاع في أوكرانيا سيعني إعلان الحرب على روسيا.

وصرح رئيس الأركان العامة الفرنسية، الجنرال تييري بوركهارت، في وقت سابق أن المساعدة لأوكرانيا "يمكن أن تتجاوز إمدادات الأسلحة".

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: RT

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