بعد تصريحاته عن الحرب.. مسؤول رفيع بالناتو في أول زيارة له إلى كييف

وصل رئيس اللجنة العسكرية لـ"الناتو" روب باور إلى كييف ليشارك في مؤتمر أمني محلي، وعبر في تصريحات صحفية عن امتنانه لفرصة القدوم شخصيا إلى أوكرانيا ولقاء قيادتها السياسية والعسكرية.

ونقل بيان صحفي لحلف "الناتو" عن باور قوله: "أنا ممتن لفرصة القدوم شخصيا إلى أوكرانيا وعقد اجتماعات مع قيادتها السياسية والعسكرية".

وأشار البيان إلى شعور رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" بالامتنان على إتاحة الفرصة أمامه للقدوم بشكل شخصي إلى أوكرانيا وعقد اجتماعات مع قيادتها السياسية والعسكرية.

يشار إلى أنه في تصريحات له أواسط يناير الماضي، قال باور لصحيفة "تلغراف" إنه يجب على الغرب أن يستعد للنزاع مع روسيا وإنشاء نظام يسمح بتدريب مزيد من الناس بغض النظر عن نشوب أو عدم نشوب هذه الحرب.

بدوره، وصف عضو مجلس "الدوما" الروسي عن مدينة سيفاستوبول دميتري بيليك تصريح روب باور حول ضرورة الاستعداد للنزاع مع روسيا، بأنه "شعبوي وعدواني".

المصدر: وكالات