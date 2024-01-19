وصف عضو مجلس "الدوما" الروسي عن مدينة سيفاستوبول دميتري بيليك تصريح رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور حول ضرورة الاستعداد للنزاع مع روسيا، بأنه شعبوي وعدواني.

إقرأ المزيد

وقال بيليك في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة: "إن تصريح أميرال الناتو هو شعبوية عدوانية. معظم العسكريين الغربيين يقفون موقفا عدوانيا تجاه روسيا، لكنهم يدركون أيضا أنهم قد يواجهون ردا انتقاميا".

وأشار إلى أن فكرة رئيسية تسود في الغرب حاليا تتحدث عن العدوان الروسي خارج أوكرانيا.

وأضاف: "إنهم يثقون لسبب ما من أن روسيا تريد أن تحصل على شيء ما في بولندا أو دول البلطيق، وتصل هستيريا بعضهم إلى المحيط الأطلسي. لكننا لا نهتم إلا بحدودنا وأمننا الوطني. وأولئك الذين سيقررون التعدي على هذين المفهومين المهمين بالنسبة لنا سيواجهون ردا انتقاميا سيكون أكبر مئة ضعف. لذلك يجب على الأميرال أن يسكت".

ونقلت صحيفة "Telegraph" عن باور إنه يجب على الغرب أن يستعد للنزاع مع روسيا وإنشاء نظام سيسمح بتدريب مزيد من الناس بغض النظر عن نشوب أو عدم نشوب هذه الحرب.

المصدر: نوفوستي