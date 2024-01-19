دعا رئيس لجنة حلف "الناتو" العسكرية روب باور مواطني الدول الأعضاء في الحلف إلى الاستعداد لحرب شاملة مع روسيا خلال العقدين القادمين.

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن باور قوله: "يجب أن نفهم أن وجودنا السلمي ليس أمرا مسلّما به، ولهذا يتعين علينا الاستعداد للنزاع مع روسيا، وأن نكون مستعدين لكل شيء. نحن بحاجة إلى نظام يسمح لنا بتدريب المزيد من الأشخاص".

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وأشاد باور بالسويد التي طلبت من مواطنيها الاستعداد للحرب قبل انضمامها رسميا إلى الحلف، وأضاف: "كل شيء يبدأ بذلك، ومن إدراك أنه لا يمكن التخطيط لكل شيء، ولن يكون كل شيء جيدا خلال العشرين سنة المقبلة".

ودعا باور إلى تحديث الصناعة حتى يمكن إنتاج الأسلحة والذخيرة بشكل أسرع.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد دعا أيضا إلى الاستعداد لنزاع محتمل في أوروبا.

وردا على ذلك قال نائب مجلس الدوما عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيرميت إن السلطات الألمانية، بسياساتها العدوانية، تدعو الدول الأوروبية إلى الحرب. ووفقا له، فإن علاقات حسن الجوار الودية مع روسيا هي وحدها التي يمكن أن تكون مفتاح السلام والازدهار في المنطقة.

وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تشكل أي تهديد لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن روسيا لا تريد صداما عسكريا مباشرا مع حلف "الناتو"، ولكن إذا ما أراد أحد ذلك، فهي مستعدة.

المصدر: التلغراف