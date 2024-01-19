دبلوماسي ألماني: على أوكرانيا ألا تنتظر عضوية "الناتو" في المستقبل المنظور

أكد السفير الألماني السابق لدى واشنطن ولندن فولفغانغ إيشنجر أنه على أوكرانيا ألا تنتظر عضوية "الناتو" في المستقبل المنظور، لأن عضوا أو عضوين أو ثلاثة في الحلف سيرفضون ذلك.

وقال إيشنجر خلال منتدى "قرر غدك" بحضور وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا: "على أوكرانيا ألا تنتظر عضوية حلف الأطلسي في المستقبل المنظور، في ظل وجود غير الراضين عن كييف وعضويتها في الحلف".

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وأضاف: "حتى لو وافق معظمنا على فكرة انضمام أوكرانيا، أخشى أن يرفض ذلك عضو أو عضوان أو ثلاثة في "الناتو".

وأكد أنه لا يوجد "سيناريو متفائل" لكييف للانضمام إلى الحلف، مشيرا إلى أنه حتى السويد التي ليست في حالة نزاع مع أي طرف انتظرت طويلا قبل بدء النظر في انضمامها.

وتؤكد روسيا أن توجه كييف نحو الحلف كان بين أهم أسباب عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها، وأولها إعلان كييف الحياد.

المصدر: نوفوستي