استخباراتي أمريكي سابق يؤكد أن روسيا بعد انتصارها في أوكرانيا ستكون قادرة على كبح "توسع الناتو"

أعلن ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أنه بعد انتصار روسيا في النزاع الأوكراني، لن يتمكن حلف "الناتو" من التوسع دون عوائق، لأن روسيا ستضبط الأمور.

وقال ريتر: "لن يُسمح أبدا لأوكرانيا أو جورجيا بالانضمام إلى حلف "الناتو"، فانتصار روسيا يعني أنها ستضع حدا لسياسة الباب المفتوح التي يتبعها الحلف حاليا".

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وأكد أن الهزيمة في أوكرانيا ستؤدي إلى مشاكل كبيرة للحلف الذي خطط في السابق للتوسع بمناطق جديدة.

وأعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" روب باور الجمعة الماضية، أن الحلف مستعد لصراع محتمل مع روسيا.

وقال باور في مقابلة مع صحيفة وزارة الدفاع الأوكرانية ArmyInform: "هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية، أن نكون جاهزين، وإذا حدث هذا اليوم، فيجب القتال بما لديك. إنه دائما مزيج من الاستعداد لليوم مع تحسين الإمكانيات للمستقبل أيضا".

وحذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف دول أوروبا من الحرب على روسيا، مؤكدا أنها لن تسير حسب سيناريو العملية الروسية في أوكرانيا، بل ستعني "نهاية كل شيء".

المصدر: نوفوستي