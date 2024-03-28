موسكو: نشاط "الناتو" في شرق أوروبا موجه نحو الصدام مع روسيا

أشارت الخارجية الروسية إلى أن نشاط "الناتو" في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود موجّه لإعداد أعضائه لصدام محتمل مع روسيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "توسيع "الناتو" قاعدته الجوية في رومانيا وقواته في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود بولندا ودول البلطيق دليل إضافي على أن الأطلسي يواصل العسكرة لصدام محتمل مع روسيا".

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وشددت الوزارة على أن "هذا النشاط استفزازي ويؤدي إلى تفاقم التوتر العسكري على طول الحدود الروسية ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا ويهدف إلى إعداد أعضاء "الناتو" لصدام محتمل مع روسيا".

ولفتت الوزارة إلى أنها ستراقب وتتابع خطوات رومانيا وتقيم المخاطر الناشئة بناء على خططها العسكرية.

يذكر أن السلطات الرومانية أعلنت في وقت سابق أنها ستستثمر 2.5 مليار يورو في تحديث قاعدة ميهايل غوغالنيشينو الجوية في مقاطعة كونستانتا لتستوعب 10 آلاف عسكري مع عائلاتهم.

ويزعم "الناتو" بخطر هجوم روسيا على دوله بعد أوكرانيا، حيث دعا نائب الأمين العام للحلف الدول الأعضاء إلى الاستعداد لسنوات من التوتر مع روسيا.

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته أمس أن روسيا ليست هي التي تتحرك نحو حدود دول "الناتو" بل حدث كل شيء في الاتجاه المعاكس، مشددا على أن روسيا ليست بصدد قتال الحلف الذي يخوّف شعوب بلدانه من روسيا لابتزاز أموالهم.

المصدر: نوفوستي