الناتو: على دول الحلف أن تستعد لعلاقات متوترة مع روسيا

يعتقد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا أن دول الناتو يجب أن تستعد لعدة سنوات أخرى من التوتر في العلاقات مع روسيا.

قال جيوانا عند إجابته على سؤال لأحد الصحفيين عما سيحدث إذا أعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا:

علينا أن نستعد لعدة سنوات أخرى على الأقل من العلاقات المتوترة.

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ويجري نائب الأمين العام لحلف الناتو زيارة لمدينة كونستانتا الرومانية، حيث التقى بموظفي الميناء وقدم كتابه بعنوان "المعركة من أجل مستقبل رومانيا. أفكار روماني على رأس الناتو".

المصدر: ريا نوفوستي