أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحقيق تقدم في إطار العملية العسكرية الخاصة وتحسين الوضع على العديد من الجبهات وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد بلغت حوالي 1280 عسكريا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية اليوم الخميس:

حسنت قوات مجموعة "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 640 عسكريا.

احتلت مجموعة قوات "الغرب" مواقع أكثر فائدة خلال الـ24 ساعة، وتصدت لهجومين مضادين للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو حوالي 155 عسكريا.

قامت مجموعة "الشمال" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتكبدت القوات الأوكرانية في منطقة انتشارها حوالي 140 عسكريا ودبابة.

قامت وحدات المجموعة المركزية للقوات المسلحة الروسية بتحسين الوضع التكتيكي ودحرت تشكيلات مؤلفة من 5 ألوية أوكرانية.

قامت وحدات المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية بتدمير مستودعين للذخيرة الميدانية تابعين للقوات الأوكرانية.

تصدت مجموعة "الوسط" لـ6 هجمات عكسية مضادة للمجموعات المهاجمة التابعة لقوات كييف.

خسرت قوات كييف حوالي 345 عسكريا في منطقة مسؤولية المجموعة المركزية للقوات المسلحة الروسية.

استهدفت "قوات دنيبر"، القوات الأوكرانية بالقرب من بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه وميلوفوي ونوفوتياغينكا وإنغوليتس في مقاطعة خيرسون.

احتلت مجموعة "الشرق" مواقع أكثر فائدة ودحرت 4 ألوية أوكرانية.

أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 48 طائرة بدون طيار أوكرانية وصاروخ "نبتون" و7 قذائف "هيمارس" و"أولخا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT