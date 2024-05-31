الدفاع الروسية في حصاد الأسبوع: خسائر أوكرانيا تجاوزت 11 ألف جندي خلال 7 أيام

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة حصاد الأسبوع الماضي من العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني خسر ما مجموعه نحو 11225 جنديا على محاور القتال الأساسية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي إنه في الفترة من 25 إلى 31 مايو نفذت القوات الروسية 25 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، وطائرات بدون طيار، مما أدى إلى إصابة مراكز قيادة ومرافق بنية تحتية للمطارات العسكرية ووسائل الدفاع الجوي وترسانات ومستودعات للوقود وورش إنتاج وأماكن تخزين للقوارب المسيرة والطائرات بدون طيار الهجومية.

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وأضاف التقرير أنه تم أيضا ضرب نقاط انتشار مؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

ومن أبرز البنود الأخرى لتقرير الدفاع الروسية:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تقدمها في عمق دفاعات العدو في خاركوف، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية نحو 1740 جنديا خلال أسبوع

حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بلدتي بيريستوفويه وإيفانوفكا الواقعتين في مقاطعة خاركوف وواصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، الذي خسر نحو 2310 عسكريين على هذا المحور

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك وخسر العدو نحو 3415 عسكريا، إضافة إلى عدد من المعدات الحربية، بما فيها 25 قطعة من المدفعية الميدانية، 11 منها أجنبية الصنع، كما تم تدمير 19 مستودع ذخيرة ميدانيا للقوات الأوكرانية

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي أرخانغيلسكويه ونيتايلوفو في دونيتسك، كما صد 31 هجوما مضادا، بينما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى 2515 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" موقعها التكتيكي، وشملت خسائر العدو نحو 920 عسكريا، و18 قطعة من المدفعية الميدانية، 5 منها غربية الصنع

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" الهزيمة قوات ومعدات معادية وخسر العدو نحو 325 جنديا

إسقاط طائرتين من طراز "ميغ-29 " و"سو-27" و14 صاروخا تكتيكيا عملياتيا من طراز ATACMS أمريكية الصنع، و17 قنبلة موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع، و6 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM أمريكية الصنع، و6 صواريخ "نبتون" مضادة للسفن، و58 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع وVampire تشيكية الصنع و"أولخا"، إضافة إلى 312 طائرة بدون طيار

استسلام 45 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 607 طائرات 274 مروحية و24902 من الطائرات المسيرة و524 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و16208 دبابات ومدرعات أخرى، و1325 راجمة صواريخ و9972 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و22135 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT