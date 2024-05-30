الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت أكثر من 1.5 ألف جندي خلال يوم

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1520 جنديا خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار تقدم القوات الروسية على مختلف المحاور.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تقدمها في عمق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 225 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة واستهدفت قوات معادية في لوغانسك وخاركوف، كما صدت 3 هجمات مضادة في لوغانسك ودونيتسك، فيما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 445 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك حيث تجاوزت خسائر العدو 305 عسكريين، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية على هذا المحور

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 6 هجمات مضادة، وخسر الجيش الأوكراني نحو 335 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 145 عسكريا

ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" أفراد ومعدات اللواء 23 للحرس الوطني الأوكراني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، موقعة خسائر تقدر بنحو 65 جنديا

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 112 منطقة

دمرت قوات أسطول البحر الأسود 4 زوارق مسيرة أوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود

إسقاط طائرة "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني وتدمير 24 طائرة بدون طيار، و8 صواريخ تكتيكية عملياتية ATACMS أمريكية الصنع، وصاروخ HARM مضاد للرادار أمريكي الصنع.

المصدر: RT