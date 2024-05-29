الدفاع الروسية تعلن استمرار تقدم قواتها والقضاء على 1,3 ألف عسكري أوكراني خلال 24 ساعة
AP وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء استمرار تقدم قواتها على مختلف المحاور وتكبيد الجيش الأوكراني نحو 1305 عسكريين خلال 24 ساعة.
وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية:
- واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تقدمها في عمق دفاعات العدو واستهدفت قوات ومعدات عسكرية ودمرت مستودع ذخيرة في خاركوف، كما صدت 4 هجمات مضادة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 165 عسكريا هناك
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت قوات معادية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، وصدت هجومين مضادين، ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 400 جندي
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 245 حنديا ودمرت 6 مستودعات للذخيرة
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 5 هجمات مضادة، وخسر العدو نحو 335 عسكريا
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 125 جنديا
- أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات أوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، حيث خسر العدو نحو 35 جنديا
- إصابة مستودع للقوارب المسيرة ومعدات الطيران ومستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، ورشة تجميع للطائرات بدون طيار، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 118 منطقة
- إسقاط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية و31 طائرة بدون طيار وصاروخين مضادين للرادار من طراز HARM أمريكيي الصنع، وقنبلتين موجهتين من نوع HAMMER فرنسيتي الصنع، و9 قذائف من راجمات صواريخ "غراد" و"أولخا".
المصدر: RT