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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء استمرار تقدم قواتها على مختلف المحاور وتكبيد الجيش الأوكراني نحو 1305 عسكريين خلال 24 ساعة.

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وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تقدمها في عمق دفاعات العدو واستهدفت قوات ومعدات عسكرية ودمرت مستودع ذخيرة في خاركوف، كما صدت 4 هجمات مضادة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 165 عسكريا هناك

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت قوات معادية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، وصدت هجومين مضادين، ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 400 جندي

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 245 حنديا ودمرت 6 مستودعات للذخيرة

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 5 هجمات مضادة، وخسر العدو نحو 335 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 125 جنديا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات أوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، حيث خسر العدو نحو 35 جنديا

إصابة مستودع للقوارب المسيرة ومعدات الطيران ومستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، ورشة تجميع للطائرات بدون طيار، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 118 منطقة

إسقاط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية و31 طائرة بدون طيار وصاروخين مضادين للرادار من طراز HARM أمريكيي الصنع، وقنبلتين موجهتين من نوع HAMMER فرنسيتي الصنع، و9 قذائف من راجمات صواريخ "غراد" و"أولخا".

المصدر: RT