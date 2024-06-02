وسائط الدفاع الجوي تسقط ثلاث طائرات مسيرة فوق الأراضي الروسية

أفادت وزارة الدفاع اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت الليلة الماضية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي روسيا الاتحادية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

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ووفقا لبيان الوزارة، تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود، وأخرى فوق مياه بحر آزوف.

من جانبه، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق مدينة بيلغورود ومقاطعة بيلغورود.

وأشار حاكم المقاطعة، إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى.

تحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة المناطق الحدودية والمناطق الوسطى من روسيا، وتقصفها براجمات الصواريخ والمسيرات الجوية، وتقوم منظومات الدفاع الجوي الروسية باعتراض هذه الطائرات بدون طيار.

وأكثر المناطق التي تتعرض للهجمات المعادية، مقاطعات بيلغورود وكورسك، وبريانسك وشبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي