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الدفاعات الروسية تسقط مسّيرة واحدة و7 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

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الدفاعات الروسية تسقط مسّيرة واحدة و7 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيّرة واحدة وسبعة صواريخ "غراد" أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: نوفوستي

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