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الدفاعات الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كورسك

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الدفاعات الروسية تسقط 7 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كورسك
Sputnik
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا.

وقال سميرنوف في بيان على "تيليغرام": "تم إسقاط 7 مسيرات في مدينتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي بمقاطعة كورسك هذه الليلة".

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ودعا المدنيين إلى الاتصال بالجهات الأمنية في حال العثور على حطام المسيرات وعدم لمسها.

وتنفذ القوات الأوكرانية هجمات شبه يومية بالمسيرات والصواريخ على المواقع المدنية والبنية التحتية في المناطق الروسية.

وعلى خلفية هذه الهجمات، أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن الحدود الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT

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