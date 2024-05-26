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الدفاع الروسية تعلن تدمير تجمع كبير لقوات كييف في دونيتسك

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الدفاع الروسية تعلن تدمير تجمع كبير لقوات كييف في دونيتسك
نوفوستي
راجمات صواريخ "غراد"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير تجمّع عسكري كبير لقوات كييف في جمهورية دونيتسك براجمات صواريخ "غراد".

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن هذا الاستهداف الناجح ليلا جاء نتيجة العمل المنسق لعناصر أطقم راجمات صواريخ "غراد".

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وأضاف البيان: "تواصل وحدات المدفعية التابعة لفيلق الجيش الأول تنفيذ المهام على مدار الساعة لتدمير بطاريات المدفعية التابعة للقوات الأوكرانية ومستودعات الذخيرة وتدمير الهياكل الدفاعية ومراكز القيادة وأسلحة العدو النارية والمعدات العسكرية في دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة".

وأكدت بيانات المراقبة تدمير مستودعات الذخيرة وعناصر القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة.

المصدر: الدفاع الروسية

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