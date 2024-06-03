الدفاع الروسية: تدمير قاذفة HIMARS في دونيتسك وتحييد 1.7 ألف جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها دمرت راجمة صواريخ HIMARS في دونيتسك، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور نحو 1745 جنديا خلال اليوم الماضي.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حسنت وضعها التكتيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت العدو خسائر تقدر بنحو 585 جنديا، وكانت بين المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها راجمة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" التقدم في عمق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وخسر الجيش الأوكراني هناك نحو 215 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت مواقع وقوات للعدو في خاركوف ولوغانسك، ووصلت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 435 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، فيما تجاوزت خسائر العدو 310 عسكريين، كما تم تدمير مستودعي ذخيرة ميدانيين للقوات الأوكرانية

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وخسر العدو نحو 140 جنديا

أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 60 عسكريا

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 118 منطقة

تدمير 67 طائرة بدون طيارأوكرانية وإسقاط صاروخ "نبتون" مضاد للسفن، و4 قنابل جوية موجهة HAMMER فرنسية الصنع، وصاروخ من منظومة "باتريوت" أمريكية الصنع، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا".

المصدر: RT