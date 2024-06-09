تذكّر بتدمير الأمريكيين لمدينة دريسدن الألمانية.. مشاهد صادمة لرفح قبل وبعد الهجوم الإسرائيلي عليها

نشر مراسل RT في قطاع غزة سائد السويركي مشاهد لمدينة رفح قبل وبعد الهجوم الإسرائيلي تظهر حجم الدمار الذي حل بالمدينة.

وقارنت السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا تسيبي حوتوفيلي القصف المتواصل لجيش بلادها على قطاع غزة الفلسطيني بقصف الحلفاء لمدينة دريسدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، مفترضة أنها كانت "الطريقة الوحيدة" للتغلب على ألمانيا النازية في حينه وللتغلب على حركة "حماس" في قطاع غزة اليوم.

وأدلت بهذا الموقف في مقابلة تلفزيونية مع كاي بيرلي في "سكاي نيوز" حين سأل السفيرة عن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، فنفت وجود أزمة إنسانية في هذه الحرب. كما نقلت صحيفة independent.

وتشن إسرائيل حملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية إثر الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 36801 شخص في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع، وتسببت في دمار واسع النطاق في غزة.

المصدر: RT