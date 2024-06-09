كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عضو برلمان هامبورغ من حزب "البديل من أجل ألمانيا، أولغا بيترسن، غادرت ألمانيا إلى روسيا خوفا على مصير أطفالها.

إقرأ المزيد

وقالت بيترسن في حديث للصحيفة: "أريد أن أكون متأكدة أن أطفالي آمنون وأنهم سيبقون في رعايتي"، مؤكدة أنها ستبقى عضوا في برلمان هامبورغ وتنوي الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت الصحيفة في الوقت ذاته أنه قد تم طرد بيترسن من كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في برلمان هامبورغ، كما تتم الآن عملية طردها من الحزب.

وفي أبريل الماضي قال زعيم كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في منطقة تورينغن الألمانية في بث قناة "ويلت" الألمانية"، بيورن خيكي إنه يجب على ألمانيا السعي لإحلال السلام وتطوير التعاون مبتادل المنفعة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي