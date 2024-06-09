"وزنها صغير على الناتو".. صحيفة أمريكية تكشف عن ضربة قاصمة وجهها بايدن لنظام كييف

رجحت صحيفة Business Insider أن يعرقل الرئيس الأمريكي جو بايدن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بسبب مخاوفه من تأثير ذلك على فرض إعادة انتخابه.

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ونقلت الصحيفة عن ليو ليتر، الموظف في المجلس الأوروبي للشؤون الدولية قوله إن "بايدن يحاول تعزيز فكرة عدم انجرار الولايات المتحدة (إلى النزاع في أوكرانيا) لمنع انخفاض فرصه بإعادة الانتخاب".

وأضافت أن "بايدن على ما يبدو يتخلى عن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الحلف مما شكل ضربة بالنسبة للمسؤولين الأوكرانيين الذين كانوا يصرون بإلحاح على انضمام بلادهم إلى "الناتو" على الفور بعد انتهاء الحرب مع روسيا".

كما ذكرت الصحيفة أن بايدن أكد عدم استعداده لدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مضيفة أنه رصد فسادا كبيرا في أوكرانيا أثناء زيارته لها كنائب للرئيس.

وأكدت أن بايدن يعتقد أنه "يتعين على كييف حاليا أن تكتفي بعدد من الضمانات الأمنية، رغم وزنها الصغير دون الوعود بالمشاركة الكاملة في الحلف العسكري".

المصدر: Business Insider