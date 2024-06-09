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مديرة RT العربية تحكي عن قصص وتجارب فريدة وخطيرة مرت بها مراسلة القناة في سوريا

أخبار العالم العربي

مديرة RT العربية تحكي عن قصص وتجارب فريدة وخطيرة مرت بها مراسلة القناة في سوريا
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أعربت مديرة قناة RT العربية مايا مناع عن فخرها بمراسلة RT في سوريا وفاء شبروني، مشيدة بمسيرتها في عالم الصحافة.

وقالت مناع على منصة "تيلغرام": "لدى وفاء قصة فريدة من نوعها حيث أنها بعد أن أصيبت بجروح خطيرة في سوريا في يناير 2020، تمكنت من العودة إلى الهواء بعد عدة سنوات من العلاج والعمليات في روسيا".

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وأضافت: "ولم تعد إلى الشاشة فحسب، بل طلبت على الفور الذهاب في رحلة عمل إلى دونباس في خريف عام 2022، وكانت الأولى من بين الصحفيين العرب الذين قاموا بتصوير مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة هناك، وهي لا تزال تغطي بلا خوف النقاط الساخنة في بلدها سوريا".

وأكدت أن مثل هذه الحالات قليلة في عالم الصحافة، وقد استمع طلاب الصحافة في جامعة دمشق باهتمام وطرحوا الكثير من الأسئلة.

وختمت مناع: "نحن فخورون بمعلمينا الصحفيين".

المصدر: RT

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