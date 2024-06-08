مدفيديف لشولتس: عليك أن تركع على ركبتيك وتطلب المغفرة

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين، واصفا إياه بـ "الكبد الفاسد".

وكتب في قناته على "تلغرام": "فجأة دخل الكبد الفاسد شولتس في المحادثة وبدأ عاصفة ثلجية صريحة. حسنا كما يقولون باللغة التي نعرفها، خلط الأوراق. شولتس قال إن الرئيس الروسي يجب أن يعترف بأن أوكرانيا قوية ولا يمكن إخضاعها".

وأضاف: "اليوم أوكرانيا بكل بساطة تسيطر عليها بشكل مباشر الولايات المتحدة ودول الناتو. وعلى الرغم من أن احتواءها لا يخلو من صعوبات، إلا أنه يتم احتواؤها بالكامل من قبلهم. فهي رغم احتجاجات شعبها تتلقى كافة أنواع الأسلحة الأكثر فتكا".

وأضاف: "حتى بوريل الرجل الغريب ذو الوجه السيئ المتكتل، اعترف بأن الصراع في أوكرانيا كان يمكن أن ينتهي في غضون أسبوعين لو توقف نقل الأسلحة إلى كييف".

وتابع متسائلا: "أين القوة إذن يا صانع النقانق؟ في فساد مجنون يتدفق؟ أم في السرقة الكاملة للمساعدات الغربية من قبل زمرة زيلنسكي؟ أم في شعب يموت نصفه ويعيش نصفه الآخر في روسيا وأوروبا؟".

واختتم مدفيديف منشوره قائلا: "إنه لأمر مخز.. يجب على الأحمق (شولتس) أن يركع على ركبتيه ويطلب المغفرة من الأوكرانيين. بسبب الكذب بشأن "التغلب" الحتمي (على روسيا)، ومن أجل الحكم عليهم بالإبادة، وفي نفس الوقت التضحية برفاهية الألمان الموكلين إليه، ومن أجل إعادة إحياء النازية في شكل بانديرا، وعلى الرداءة التي لا توصف للإدارة، ولفقدان الثقة التاريخية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي يتقلب منها ويلي براندت وهيلموت شميدت في قبريهما عدة مرات".

وفي وقت سابق يوم السبت، وجه المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة عبر الفيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضه فيها على الاعتراف بأن أوكرانيا "لن تركع".

وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022 كانت قد اكتملت تقريبا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، تراجع الجانب الأوكراني عن جميع الاتفاقات، ومن ثم قام فلاديمير زيلنسكي بسن تشريع يمنع إجراء أي مفاوضات مع روسيا.

المصدر: RT