خبير مياه يكشف عن "رسائل" توجهها إثيوبيا إلى مصر والسودان بخصوص سد النهضة

كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي،، حقيقة توليد إثيوبيا 2700 جيغاوات من الكهرباء عن طريق سد النهضة.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أوضح عباس شراقي أن هناك توربينات تعمل بالفعل لتوليد الكهرباء من سد النهضة، ولكن بصورة ضعيفة، حيث قال موضحا: "في توربينات، ولكن تعمل بشكل ضعيف للغاية، بدليل أن كمية المياه ببحيرة سيدة النهضة لا زالت كما هي".

واستطرد: "توليد كهرباء معناه تمرير مياه، إثيوبيا أعلنت توليد 2700 جيغاوات، ودي معناه إنها مررت ثلث البحيرة (15 مليار متر من المياه)، لكن البحيرة تقريبا كما هي".

وأضاف شراقي أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة عن توليد الكهرباء من سد النهضة تأتي لمغازلة المواطن الإثيوبي، مردفا: "السد بقاله 13 سنة ومفيش له أي تأثير إيجابي على الشعب، فبالتالي تضطر إنها تعلن أي أخبار إيجابية".

واعتبر خبير المياه المصري أن هذه التصريحات الإثيوبية توجه رسائل إلى مصر والسودان بأن إثيوبيا مستمرة في فرض سياسة الأمر الواقع، خصوصا أن التخزين الخامس سيكون الشهر المقبل، لافتا إلى أن هذه التصريحات مبالغ فيها للغاية.

المصدر: "المصري اليوم"