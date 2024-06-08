باحث مصري يحذر من كارثة بسبب بحيرة سد النهضة

أكد الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن بحيرة سد النهضة تتسبب بكارثة بيئية، مشيرا إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن الأشجار غرقت في موقع بحيرة سد النهضة.

وأكد إبراهيم أن غرق الأشجار في بحيرة سد النهضة، يعني تحلل الأشجار وإطلاق مخزون الكربون، الذي يضر بالبيئة ويعمل على تدهور جودة المياه في سد النهضة.

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وأضاف: "تظهر صور الأقمار الصناعية نسبة عالية من الكلوروفيل في الجزء الجنوبي من بحيرة السد الكارثي. حالة الكلوروفيل والرواسب في المسطحات المائية، تعد مؤشرات أولية على عدم جودة المياه".

وتابع: "يتراوح محتوى الكلوروفيل في الألوان من الأزرق الداكن (محتوى الكلوروفيل المنخفض) إلى الأخضر إلى الأحمر (محتوى الكلوروفيل العالي). تركيزات الطمي ملونة باللون البني".

وأوضح أن "من أكثر الاضرار البيئية للسد الأثيوبي تتعلق بمسألة موقف الغطاء النباتي في بحيرة السد، والتي يمكن رصدها من خلال معرفة نسبة الكلوروفيل في المياه، من مؤشر جودة المياه بالأقمار الاصطناعية وبالتبعية تؤكد المسألة الصور الواقعية من موقع بحيرة السد الاثيوبي، خلال عمليات الملء السابقة، والتي تؤكد غرق الاشجار في موقع البحيرة، وأن اثيوبيا لم تلتزم بإزالة الغطاء النباتي قبل عملية الملء".

وأشار إبراهيم إلى أن تقرير لجنة الخبراء الدولية طالبت بتقييم وضع الكربون في بحيرة سد النهضة، وقال: "مسألة الغطاء النباتي تم التنويه عنها في تقرير لجنة الخبراء الدولية 2013، والذي طالب بضرورة تقييم لمخزون الكربون المتاح في منطقة خزان السد الاثيوبي، ووضع نماذج لنوعية المياه والأوكسجين الذائب في الخزان الإثيوبي، وأثر ذلك على جودة المياه وعلى التنوع البيولوجي في النهر ومصائد الاسماك وصولا الى المصب".

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وأضاف: "في إعلان المبادئ تم إقرار الأمر في الدراسات البيئية المطلوبة للسد، ولم تتم وتعهدت إثيوبيا بإزالة الغطاء النباتي في مسودات التفاوض، ولم يحدث أن التزمت بالأمر".

وأكد إبراهيم أن "مسألة مخزون الكربون المتاح هي الخاصة بالأشجار في موقع بحيرة السد الإثيوبي، وعلى الهامش إثيوبيا تحاول الترويج أن مشروع السد يحافظ على البيئة ويمنع انبعاثات تقدر ب 2 مليون طن ثاني أوكسيد الكربون سنويًا، وهو حق يراد به باطل، لأن من زاوية أخرى تسبب خزان السد الإثيوبي في القضاء على اشجار كفيلة بامتصاص أضعاف تلك الكمية وتساعد في التخفيف من آثار التغير المناخي".

وأدرف: "إثيوبيا من المعلوم أنها تضم مساحات شاسعة من الغابات والشجيرات، ومن بينها نطاقات في موقع بحيرة السد الإثيوبي، أما مخزون الكربون فهو يعني نتاج عملية التمثيل الضوئي، التي تقوم بها النباتات من امتصاص ثاني أوكسيد الكربون، وتصبح الأشجار عبارة عن مخزن للكربون في عدة قطاعات".

وقال "مخزون الكربون فوق سطح الأرض، ويضم الجذع والاغصان والأوراق، وما يتساقط من الأشجار على التربة سواء أوراق أو أغصان ميتة الخ. مخزون الكربون تحت الأرض ويضم الجذور."

وتابع هاني إبراهيم "بشكل عام كل هكتار (10000 متر مربع) من الأشجار، يضم في المتوسط 85 طن من الكربون وفق دراسات بيئية، مسألة غرق الاشجار في موقع البحيرة تعني تحلل الأشجار وإطلاق مخزون الكربون وبالتبعية اضرار على الحياة البيئية وتدهور جودة المياه".

المصدر: "فيتو"