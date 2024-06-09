الرئيس الإسرائيلي يعلق على حادثة أثارت ضجة كبيرة خلال احتجاجات تطالب بصفقة تبادل أسرى

علق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ اليوم الأحد على حادثة اعتقال طبيب قدم إسعافات طبية عاجلة لأحد المشاركين في الاحتجاج على حكومة تل أبيب الرافضة لعقد اتفاق يعيد الأسرى من غزة.

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وانتقد يتسحاق هرتصوغ سلوك الشرطة خلال المظاهرة المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الليلة الماضية في تل أبيب، قائلا في مراسم ما يسمى بـ"يوم الوحدة": "صورة الطبيب الذي اعتقلته الشرطة بالقوة، أثناء تقديمه الاسعافات الطبية، تزعجني كثيرا وتتطلب فحصا شاملا ومتعمقا، وتنضم إلى الصور والطلبات والشكاوى التي وصلتني في الآونة الأخيرة، من المواطنين من مختلف فئات السكان الذين يعانون من ظاهرة مماثلة".

وأضاف هرتصوغ: "القانون فوق الجميع وعلى الجميع احترامه، وسلاح الدولة وممثلوها دائما يتحملون المسؤولية الأكبر".

وكان مسؤولون إسرائيليون كبار قد أثاروا ضجة واسعة بعد هذه الحادثة، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسو عبر في بيان له عن انزعاجه من توقيف الطبيب.

كما علق الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس قائلا: "على قادة الشرطة التصرف وفق القانون وليس وفق روحية الوزير (وزير الداخلية)"

ومساء أمس السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وعشرات المواقع والبلدات الأخرى للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وإجراء صفقة تبادل أسرى مع "حماس" بشكل فوري.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + "مكان"