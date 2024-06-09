"على بعد أمتار ومن بين الردم تطلق القذائف".."القسام" تستهدف جنودا وآليات إسرائيلية جنوب رفح (فيديو)

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم بمخيم "يبنا" جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو مقاتلي القسام وهم يستهدفون دبابات وآلية عسكرية إسرائيلية من على بعد أمتار، وأبانت اللقطات صورة "قسامي" يخرج من بين الردم ويطلق قذيفة على دبابة.

كما وثق مقطع الفيديو استهداف مبني فيه جندي إسرائيلي، بقذيفة "TBG"، بالاشتراك مع "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين.

إقرأ المزيد

وكانت كتائب "القسام" قد أصدرت بيانات عدة حول عملياتها التي نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، وجاء فيها:

- "كتائب القسام دكت قوات العدو المتمركزة غرب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف هاون من العيار الثقيل".

- "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح".

- "كتائب القسام قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية".

- "كتائب استهدفت طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" في سماء بحر مدينة رفح".

- "كتائب القسام دكت قوات الاحتلال المتوغلة محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "كتائب القسام دكت قوات العدو المتمركزة جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح بقذائف الهاون".

المصدر: RT