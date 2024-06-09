لأداء فريضة الحج.. كويتيون يسافرون إلى مكة على دراجات نارية (فيديو)

تداول نشطاء مقطع فيديو لعدد من الرجال يرتدون ملابس الإحرام ويركبون الدراجات النارية، مشيرين إلى أنهم كويتيون متجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

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وحسب خرائط "غوغل"، يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى 15 ساعة من القيادة المتواصلة للوصول إلى الحرم المكي.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

وأعلنت السلطات أمس السبت أنه تم إبعاد أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج من مكة، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

فيديو/ كويتيون يتوجهون إلى أداء مناسك الحج على الدراجات النارية. pic.twitter.com/UZQpj5SLrm — المجلس (@Almajlliss) June 8, 2024

المصدر: RT