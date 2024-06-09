الدفاع المدني السعودي ينفذ عملية مفترضة في مشعر مزدلفة
نفذت قوات الدفاع المدني السعودي، أمس السبت "فرضية تعطل بوابات بمحطة قطار مزدلفة (2)، وتم تنفيذ الإخلاء وخطط المواجهة والإسناد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات كافة".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعمل القوات كل عام على تنفيذ العديد من الفرضيات في الحج، لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة الحجاج، والتعامل مع أي حدث طارئ.
ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.
وأعلنت السلطات أمس السبت أنه تم إبعاد أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج من مكة، قبل أسبوع من بدء مناسكه.
#الدفاع_المدني ينفذ فرضية حريق بمشعر مزدلفة.#يسر_وطمأنينةhttps://t.co/Sbe3OMtrrKpic.twitter.com/QgCibxwrkm— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 8, 2024
#جمعية_الكشافة_العربية_السعودية تُشارك #المديرية_العامة_للدفاع_المدني (تمرين فرضي لحادث تعطل بوابات في محطة القطار رقم 3) بمشعر #مزدلفة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة. #حج1445هـ#يسر_وطمأنينة#الكشافه_في_الحج#الكشافة_السعودية#جمعية_الكشافة_العربية_السعوديةpic.twitter.com/5r9DDfmbM7— SCOUT MEDIA | اسكاوت ميديا (@scoutmediatv) June 9, 2024
المصدر: واس