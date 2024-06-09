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الدفاع المدني السعودي ينفذ عملية مفترضة في مشعر مزدلفة

أخبار العالم العربي

الدفاع المدني السعودي ينفذ عملية مفترضة في مشعر مزدلفة
مكة المكرمة
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نفذت قوات الدفاع المدني السعودي، أمس السبت "فرضية تعطل بوابات بمحطة قطار مزدلفة (2)، وتم تنفيذ الإخلاء وخطط المواجهة والإسناد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات كافة".

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعمل القوات كل عام على تنفيذ العديد من الفرضيات في الحج، لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة الحجاج، والتعامل مع أي حدث طارئ.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

وأعلنت السلطات أمس السبت أنه تم إبعاد أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج من مكة، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

المصدر: واس

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