بالفيديو.. قناص من "سرايا القدس" يصيب جنديا إسرائيليا في عملية مشتركة مع سلاح "الهاون"

نشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد تفصيلية لعملية مركبة وناجحة شارك فيها سلاحا القنص ومدفعية الهاون وأصابت أهدافها في محور التقدم جنوب شرق تل الهوا في مدينة غزة.

وظهرت في مقطع فيديو مجموعة من مقاتلي "السرايا" يحددون مواقع انطلاق العملية ونقاط الاستهداف من غرفة العمليات على الخرائط الورقية، وأرسلت الأوامر إلى المقاتلين في مواقعهم عبر اتصال الهاتف الأرضي للتعامل مع القوة الإسرائيلية.

الإعلام الحربي

وقام القناص الفلسطيني بإصابة الجندي الإسرائيلي إصابة دقيقة، فتحركت على إثر ذلك قوة إسناد إسرائيلية بالمركبات ليقوم عناصر مدفعية "الهاون" باستهدافهم في مواقعهم.

الإعلام الحربي

يشار إلى أن عناصر "سرايا القدس" أطلقوا عيارات مختلفة من الهاون ومن مواقع متوزعة أيضا في منطقة العملية بحسب ما ظهر في مقطع فيديو الإعلام الحربي.

المصدر: RT