الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباك

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، مقتل أحد جنوده في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين، وأن الجيش منع وقوع عملية كبيرة على الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث إن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع مقاتلين ما أدى إلى مقتل أحد الجنود.

وأوضح أن مقاتلين خرجوا من فتحة نفق على بعد 200 متر من الحدود.

ووفقا للمتحدث تصدت القوات الإسرائيلية لعملية أكبر بعد استهداف مقاتلين في كرم أبو سالم.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تقوم حاليا بتدمير الأنفاق في رفح، معتبرا أنها "مصدر الحياة لحماس".

وعلى الحدود اللبنانية قال هغاري، إن القوات الإسرائيلية قتلت عناصر تابعين لحزب الله، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن "يصمت أمام الحرائق التي تنتشر في الشمال".

هذا وقد ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة قتل فيها 32 مدنيا وأصيب العشرات فجر الخميس جراء غارة جوية استهدفت مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أنها وثقت 464 اعتداء على المرافق الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي إلى 36654 قتيلا بالإضافة إلى 83309 جرحى.

المصدر: RT