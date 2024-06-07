"سرايا القدس" تعرض مشاهد توثق لحظة تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمدرعة "النمر" الإسرائيلية(فيديو)

عرضت كتيبة جنين في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد توثق لحظة تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمدرعة "النمر" الإسرائيلية بسهل مرج ابن عامر.

ونشر الإعلام الحربي في "كتيبة جنين" مقطع فيديو يظهر "لحظة تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمدرعة "النمر" وتحقيق إصابات مباشرة وإيقاع من بداخلها بين قتيل وجريح في سهل مرج ابن عامر (بين منطقة الجليل وجبال نابلس) خلال معركة "أسوار الموت" بتاريخ 21 مايو 2024".

وأظهر مقطع الفيديو لحظة مرور المدرعة فوق العبوة ولحظة تفجيرها.

وأمس الخميس، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

المصدر: RT