موسكو تعتبر زيارة وفد أرميني إلى مدينة بوتشا في أوكرانيا خطوة غير ودية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر زيارة وفد من يريفان إلى مدينة بوتشا في أوكرانيا خطوة علنية غير ودية.

وقالت زاخاروفا في بيان يوم الأحد: "إننا نعتبر زيارة رئيس منطقة نور نورك الإدارية في العاصمة، تيغران تير مارغاريان، ورئيس البعثة الدبلوماسية الأرمينية فلاديمير كارابيتيان، إلى مدينة بوخ، بمثابة خطوة غير ودية اتخذت بشكل علني من جانب يريفان".

وأوضحت أن وفدا من يريفان زار مدينة بوتشا في أوكرانيا الأسبوع الماضي، وأعلن أعضاء الوفد، السفير الأرميني في كييف ورئيس إحدى مناطق يريفان، تضامن أرمينيا مع أوكرانيا في القتال "ضد العدوان الروسي" على حد قولهم.

هذا وحذرت موسكو في وقت سابق يريفان من أن السياسة التي تنتهجها أرمينيا تلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية في نهاية الشهر الماضي سفيرها لدى أرمينيا سيرغي كوبيركين للتشاور.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن يريفان ستمتنع في العام الجاري عن المساهمة في تمويل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد انتقد السياسة التي تنتهجها أرمينيا واتهم يريفان بأنها تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا.

المصدر: RT