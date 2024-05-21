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باشينيان يلتقي نائب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

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باشينيان يلتقي نائب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
Globallookpress IMAGOM. Popow
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان (صورة أرشيفية)
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التقى رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان نائب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد كوهين وناقشا القضايا المتعلقة بجدول الأعمال الثنائي والدولي.

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جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الأرمنية، حيث قال أمين مجلس الأمن الأرمني، أرمين غريغوريان إنه التقى كذلك وفد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية برئاسة كوهين، وناقشوا القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن قضايا الأمن الإقليمي.

المصدر: نوفوستي

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