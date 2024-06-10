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ضابط أمريكي سابق يؤكد عدم قدرة واشنطن على إنقاذ كييف من حتمية خسارة النزاع

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ضابط أمريكي سابق يؤكد عدم قدرة واشنطن على إنقاذ كييف من حتمية خسارة النزاع
Globallookpress
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أكد الموظف السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو هو، أن انتصار أوكرانيا في النزاع الحالي أمر غير ممكن حتى لو استمر ضخ المساعدات لها، وأن واشنطن لن تنقذها من حتمية هذه الخسارة.

وأجاب هو على تساؤل "لماذا لا يستطيع الأوكرانيون تحقيق النصر؟"،: ببساطة بسبب مختلف المعايير التي نأخذها في عين الاعتبار كالتركيبة السكانية، والصناعة، والحجم الدائم للجيش، والإيرادات الحكومية، وما إلى ذلك".

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وخلص النقيب السابق في البحرية الأمريكية إلى أن جميع هذه الأسباب تفسر سبب اعتبار هذا النزاع رهانا خاسرا بالنسبة لكييف.

يشار إلى أن مجلة The Nation اعتبرت قرار الولايات المتحدة توسيع "الناتو" في الحديقة الخلفية لروسيا "مأساويا ومكلفا"، مؤكدة أنه يجب على واشنطن إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع.

وأضافت المجلة: "يجب على إدارة بايدن إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع قريبا من أجل الشعب الأوكراني".

المصدر: نوفوستي + Gazeta.ru

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