انتقد مستشار البنتاغون السابق تيودور بوستول سياسة رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خلال النزاع مع روسيا، مؤكدا أن قراره التضحية بمواطنيه يدل على هزيمة كييف.

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وقال بوستول في حديث لقناة Dialogue Works على "يوتيوب": "يقتل زيلينسكي شعبه بسرعة مذهلة، لكي يخلق لدى مجموعة من الجهلة الغربيين انطباعا بأن أي شيء يحدث الآن يمكن أن ينقذ أوكرانيا. لقد خسرت كييف في هذا النزاع".

وأردف: "ليست لديهم أي فرصة في ساحة المعركة".

هذا وأشار الخبير إلى أن الوضع الديمغرافي في أوكرانيا يشبه حاليا حفرة سوداء.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية، الأربعاء الماضي، عن موقفه من أن الولايات المتحدة ستتخلص من زيلينسكي خلال عام بعد أن يلبي مطالبها.

المصدر: Gazeta.ru