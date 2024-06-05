قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأمريكية ستجبر نظام كييف، ولا سيما فلاديمير زيلينسكي، على خفض سن التعبئة إلى 18 عاما، ومن ثم ستتخلص من زيلينسكي، وقد يستغرق ذلك عاما.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، قائلا: "أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستجبر قيادة أوكرانيا على اتخاذ قرارات خفض سن التعبئة إلى 18 عاما، وبعد ذلك سوف يتخلصون من زيلينسكي".

إقرأ المزيد

وأضاف: "يبدو لي أن القيام بكل هذا سيستغرق عاما".

كما صرح بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثل المدرسة السياسية القديمة، وهو "قابل للتنبؤ".

وفي السياق، وصف الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد في وقت سابق، الدعوة التي أطلقها السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام حول خفض سن التجنيد في أوكرانيا بأنها "مشينة".

وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".

المصدر: RT