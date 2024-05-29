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صحفي أمريكي ينتقذ غراهام ودعواته لخفض سن التجنيد في أوكرانيا واستمرار القتال

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صحفي أمريكي ينتقذ غراهام ودعواته لخفض سن التجنيد في أوكرانيا واستمرار القتال
AP
قوات أوكرانية - صورة تعبيرية
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وصف الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد الدعوة التي أطلقها السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام حول خفض سن التجنيد في أوكرانيا بأنها "مشينة".

وقال غرينوالد في مقطع فيديو عبر منصة "إكس": "إنه لأمر مقزز ومثير للاشمئزاز عندما ترسل واشنطن الشباب الأوكراني للموت في الحرب، فقط حتى لا يشعر الغرب بالمهانة والهزيمة."

واتهم غرينوالد غراهام بعدم الفهم التام للوضع في أوكرانيا، واعتبر هذا الأمر مثيرا للاستياء وتحديدا كون السناتور يدعو بحماس إلى استمرار الأزمة والصراع في أوكرانيا.

وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.

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ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء اللانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".

المصدر: نوفوستي 

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