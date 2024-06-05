قال فلاديمير أرييف عضو البرلمان الأوكراني عن حزب التضامن الأوروبي، في مقابلة مع البرلماني السابق بوريسلاف بيريزا، إن "وقاحة" فلاديمير زيلينسكي تجاه الصين قد تكلف أوكرانيا غاليا.

في وقت سابق، ذكر زيلينسكي أن أوكرانيا "لا تنظر بإيجابية" إلى رفض الصين المشاركة في قمة سويسرا، واتهم بكين بمحاولة تعطيل الفعالية.

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ولدى تعليقه على هذا السلوك من جانب زيلينسكي، شدد أرييف على أن "الرئيس المنتهية صلاحيته يعاني من مرض النجومية، والحاشية المحيطة به لا تسمح له بالتفكير برصانة".

وأشار أرييف إلى أنه لا يجوز بتاتا، التحدث مع الصين بمثل هذه اللهجة الفظة.

وأضاف محذرا: "إذا اعتبرت الصين أن سلوك زيلينسكي غير مناسب، فسيؤثر ذلك طبعا بشكل مباشر على إمكانية التفاوض مع بكين حول أي خيارات للتعاون".

ويرى أرييف أن الجانب الصيني، اعتاد على الرد بفعالية متناسبة على مثل هذه الهفوات.

ووفقا له، لقد ألمحت الخارجية الصينية في تهديد مبطن، إلى أن بكين تظل أكبر شريك تجاري لنظام كييف.

وقال البرلماني الأوكراني: " بدأ صبر البعض ينفد بالفعل"، كما يتبين من الاستعدادات لمؤتمر سويسرا، والذي تعلق كييف عليه آمالا كثيرة.

في وقت سابق، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن جدول أعمال المؤتمر السويسري حول أوكرانيا، يختلف عن مطالب الصين، مما يجعل من الصعب على بكين المشاركة في الحدث.

وأشارت إلى أن مشاركة بعض الدول في المؤتمر، لا تعني بالضرورة أنها تريد حقا وقف إطلاق النار.

قبل ذلك أفادت صحيفة فايننشال تايمز، بأن مكتب زيلينسكي أوعز للمسؤولين الأوكرانيين بانتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بسبب غيابهما عن القمة.

المصدر: نوفوستي