صحيفة: باكستان قد ترفض المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

نقلت صحيفة The Express Tribune، عن مصادر لها أن باكستان سترفض على الأغلب المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، وذلك بسبب موقفها الحيادي من الصراع الروسي - الأوكراني.

وقال أحد المصادر للصحيفة: "بسبب عدم توجيه دعوة لروسيا للمشاركة في المؤتمر، فإن عقده قد يكون عديم الفائدة، ومن المرجح أن لا تشارك باكستان في هذه الفعالية، وذلك بهدف الحفاظ على موقفها المحايد تجاه الأحداث في أوكرانيا".

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وذكر مصدر آخر للصحيفة، أن باكستان تتبع بشكل عام موقف الصين بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في 31 مايو، أنه "يوجد تناقضات واضحة بين جدول أعمال مؤتمر سويسرا ومطالب الصين والتوقعات العامة للمجتمع الدولي، ولذلك من الصعب على الصين المشاركة في هذا الاجتماع".

وفي الأسبوع الماضي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، تلقي إسلام آباد دعوة لحضور المؤتمر، وهي قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر دبلوماسية في الرياض، بأن المملكة العربية السعودية لن تشارك في المؤتمر المزمع إقامته في سويسرا حول الأزمة الأوكرانية. لكن لم يصدر تأكيد رسمي من الرياض بشأن عدم مشاركة السعودية حتى الآن.

هذا وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد وصف المؤتمر المذكور، بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.

المصدر: تاس