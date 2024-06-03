بكين تفسر سبب عدم مشاركتها في مؤتمر سويسرا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، ردا على سؤال حول سبب قرار بكين عدم المشاركة في مؤتمر سويسرا، إنه من الصعب على بلادها المشاركة في المؤتمر لعدم توفر الظروف اللازمة.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، طلب أحد الصحفيين من المتحدثة الصينية توضيح سبب قرار الصين عدم المشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، فذكرت أن بلادها أكدت مرات كثيرة على أن مؤتمر السلام يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر مهمة: اعتراف روسيا وأوكرانيا به، والمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، والمناقشة العادلة لجميع خطط السلام.

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وأضافت: "يصعب على الصين المشاركة في هذه الفعالية، لأننا بالذات نعتقد أن هذه النقاط الثلاث ربما لن يتم تحقيقها في هذا الاجتماع".

وشددت المتحدثة على أن مشاركة بعض الدول المنفردة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، لا تعني بالضرورة أنها تريد حقا وقف إطلاق النار.

وقالت: "هذه الدول المنفردة، على الرغم من حقيقة أنها ستشارك في الاجتماع، لا تريد بالضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. ولذلك يجب النظر إلى التصرفات الفعلية للدول".

ونوهت ماو نينغ بأن موقف الصين ليس موجها ضد أي طرف، وبالتأكيد ليس ضد القمة نفسها.

المصدر: نوفوستي