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"عجز"كبير" يفوق المتوقع" في إسرائيل بسبب الحرب على غزة

مال وأعمال

AFP
وزير المالية الإسرائيلية المتطرف سموتريتش يتحدث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
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تظهر بيانات نشرتها اليوم الأحد وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع عجز الموازنة 7.2% في شهر مايو، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 6.6 % فقط وافقت عليه الحكومة والكنيست كجزء من قانون الموازنة.

وقد ارتفع العجز التراكمي خلال الأشهر الـ12 الماضية إلى 137.7 مليار شيكل (46.5 مليار دولار). وبلغت الإيرادات في شهر مايو 44 مليار شيكل (11.7 مليار دولار)، مقارنة بنفقات بلغت 54 مليار شيكل (14.3 مليار دولار)، بينما بلغت النفقات الحكومية منذ بداية العام 249 مليار شيكل (66.2 مليار دولار)، مقارنة مع 184 مليار شيكل (49 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

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عجز الميزانية في إسرائيل أعلى بكثير بالفعل من ذلك المعتمد في قانون الموازنة لعام 2024 بأكمله.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن العجز المتزايد في ميزانية الدولة سيتطلب قريبا إجراءات مثل التخفيضات المؤلمة في الميزانية.

وتشير البيانات التي نشرها المحاسب العام في إسرائيل إلى أن العجز بلغ 10 مليارات شيكل في مايو (2.6 مليار دولار) .

وفي وقت سابق، أشارت توقعات إلى أن التضخم في إسرائيل سيصل إلى 4%، أي ضعف الهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية في قانون الموازنة للعام الحالي.

المصدر: يديعوت أحرنوت

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