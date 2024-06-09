سكاي نيوز: لأول مرة مقاتلات أوكرانية تضرب عمق المناطق الروسية

ذكرت قناة سكاي نيوز أن طائرة مقاتلة أوكرانية استخدمت أسلحة لأول مرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، في منطقة بيلغورود. ولم يتم تحديد المسافة التي تم إطلاقها منها.

وأشارت القناة البريطانية نقلا عن مصدر عسكري أوكراني، إلى أن المقاتلة استهدفت مناطق داخل الأراضي الروسية، يتجاوز بعدها نطاق المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا.

ونقلت القناة التلفزيونية عن المصدر قوله: "هذه الذخيرة الأوكرانية يتم إطلاقها لأول مرة من الجو ضد هدف داخل روسيا".

وأشارت القناة التلفزيونية، إلى أن من غير الواضح ما هو نوع الذخيرة المستخدمة، وما إذا كان الحديث يدور حول أسلحة غربية.

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في وقت سابق، صرح ممثل وزارة الخارجية الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية للقتال ضد البطاريات الواقعة في أراضي روسيا، وتهدد منطقة خاركوف، لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ ATACMS التكتيكية التشغيلية ساريا. وكذلك الحال على غيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى.

وفي وقت لاحق، أكد الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، فولفغانغ بوشنر، قرار برلين الذي يسمح لكييف باستخدام الأسلحة الألمانية لضرب مواقع روسية قريبة من منطقة خاركوف.

وأكد للصحافيين أن ألمانيا، باعتبارها مورد الأسلحة لأوكرانيا، لن تصبح طرفا في الصراع.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أن بعض دول الحلف، بما في ذلك بريطانيا، نقلت أسلحة إلى كييف "دون أي قيود".

وفي الثاني من يونيو، منحت فرنسا أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخها الطويلة المدى من طراز "ستورم شادو" لضرب المناطق الروسية.

المصدر: نوفوستي