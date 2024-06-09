ملياردير مصري يتساءل عن موعد معرفة "الحكومة المصرية السرية الجديدة"

تساءل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيلها منذ نحو أسبوع.

ووصف ساويروس، مازحا، الحكومة الجديدة بـ "الحكومة السرية الجديدة"، لتأخر إعلانها، حيث مر نحو أسبوع على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتساءل ساويرس عن موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وقال مازحا: "هنعرف أمتي إن شاء الله الحكومة السرية الجديدة..؟ ولا مش مهم".

هنعرف امتي ان شالله الحكومة السرية الجديدة …؟ و لا مش مهم ..😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 9, 2024

يذكر أن الحكومة المصرية قدمت استقالتها، الأسبوع الماضي، للرئيس السيسي الذي كلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

وحدد بيان للرئاسة المصرية أولويات الجكومة الجديدة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

المصدر: منصة X + وسائل إعلام مصرية