ظهور طائرة منظومة "شاهين" في حفل اليوبيل الفضي لتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية (فيديو)

ظهرت الأحد طائرة من منظومة "شاهين" والتي دخلت إلى الخدمة بسلاح الجو الملكي الاردين العام الجاري، في حفل اليوبيل الفضي لتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وتداولت وسائل إعلام أردنية مقتطفات من الحفل الذي شهد عرضا عسكريا للأسلحة المستخدمة من قبل الجيش الأردني والتي كانت من ضمنها منظومة "شاهين".

ظهور لطائرة منظومة "شاهين" في حفل اليوبيل الفضي والتي دخلت إلى الخدمة بسلاح الجو الملكي العام الجاري #اليوبيل_الفضي#على_العهد25#الأردن#هنا_المملكةpic.twitter.com/HBsjSphL69 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 9, 2024

وتم خلال الفعالية الوطنية الكشف عن عدد من الأسلحة والمعدات المتطورة التي أدخلت إلى الخدمة في عهد الملك عبدالله الثاني.

ومن بين تلك تم الكشف عن طائرة منظومة "شاهين" المسيرة، وهي منظومة استطلاع جوي مسلح، دخلت حديثاً الخدمة عام 2024 في سلاح الجو الملكي.

وقال عريف الحفل الذي تم بثه على الهواء مباشرة إن الطائرة "شاهين" تحلق لمدة تتجاوز 24 ساعة متواصلة، ولديها القدرة على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الذكية، وتعتبر سلاحاً استراتيجياً للدولة الأردنية.

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خطابا إلى الشعب مساء الأحد بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية.

وقال: "أقف اليوم بينكم بعد مسيرة ربع قرن. خمسة وعشرون عاما لم تخل من التحديات، لكنها زخرت بإنجازاتكم في مرحلة عصفت الأحداث في العالم، وواجهنا خلالها وإياكم تبعات حروب وأزمات توالت، لم تشهد المنطقة مثلها".

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وأضاف "كانت هويتنا الوطنية الأردنية وستبقى مصدر ثبات وقوة تجمعنا في مواجهة الأخطار، وبها حمينا مسيرة الدولة والمجتمع. وخلف الراية توحدنا في وجه الخوارج وأصحاب الفتن، وتجاوزنا فوضى الإقليم فكانت حماية ⁧الأردن⁩ من نيرانها أولويتنا".

واستطرد الملك عبدالله الثاني: "أقف اليوم بين شعب عظيم شامخ، تشرفت بأمانة خدمته، وكلي فخر بأن أكون أردنيا. فالأردن هو إنجاز في أقسى الظروف، ومثابرة في أصعب الأوقات، وثبات على الحق في أشد المواقف. ‏هذا هو ⁧ الأردن⁩ الذي إليه ننتمي، الأردن الذي بنيناه معا... اليوم أشكركم، فقد كنتم دوما إلى جانبي، أستمد من أسرتي الكبيرة على امتداد هذا الوطن العظيم الإرادة والتفاؤل، ومن أسرتي الصغيرة المحبة والقوة. وعهدي لكم أن يبقى ⁧ الأردن⁩ حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا".

ويعاني الأردن من ضغوط كبيرة نتيجة الأزمة السورية وما ترتب عنها من تدفق للاجئين إلى المملكة، بالإضافة إلى تبعات الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى لهزات وصعوبات اقتصادية كبيرة واجهت الأردن.

المصدر: RT