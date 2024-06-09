"الصاروخ انقض على الهدف وأصابه مباشرة".."حزب الله" يبث لقطات من استهداف مبنى للجيش الإسرائيلي(فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها أمس السبت، استهدف فيها مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي بمستوطنة "كفاريوفال" شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفاريوفال شمال فلسطين المحتلة".

وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 8 يونيو 2024 مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفاريوفال بالأسلحة ‏الصاروخية".

وأظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ نحو الهدف، وعبر كاميرا مثبتة عليه، أبانت اللقطات تحليق الصاروخ و"انقضاضه على الهدف"، وإصابته المبنى بشكل مباشر.

المصدر: RT