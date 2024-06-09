بالفيديو.. لبنانيون يستهزئون بطائرة حربية إسرائيلية تخرق جدار الصوت

انتشر على مواقع التواصل في لبنان، مقطع فيديو يظهر مواطنين لبنانيين بأعمار مختلفة، وهم "يستهزئون" بطائرة حربية إسرائيلية خرقت جدار الصوت، حيث بدأوا بالتصفيق والتصفير أثناء ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أبان طائرة حربية إسرائيلية وهي تقوم بخرق جدار الصوت في أجواء المناطق الجنوبية، بينما ظهر شباب وأطفال يلعبون كرة القدم وهم يصفقون ويصفرون أثناء قيامها بذلك، وسمع صوت أحدهم: "لا يوجد شيء، العب (أكملوا اللعب)".

هذا وأكد "حزب الله" اللبناني اليوم، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تصدت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان في ‏الجنوب وأجبرتها على التراجع خلف الحدود.

وكان "حزب الله" قد أعلن يوم الخميس الماضي، إطلاق صواريخ دفاع جوي على "طائرات العدو الإسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".‏

ومنذ إطلاق حركة "حماس" في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، يقوم "حزب الله" بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، "دعما لغزة" ولـ"خلق جبهة مساندة لها"، إذ يؤكد الحزب أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

المصدر: RT