كتبت صحيفة "إزفيستيا" أن جمهورية النيجر جاهزة لنشر قاعدة عسكرية روسية شاملة على أراضيها.

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ونقلت الصحيفة عن القنصل الفخري أدو إيرو، قوله": "نحن مهتمون بوجود قاعدة عسكرية روسية شاملة. ونحن جاهزون لاستضافتها"، موضحا أنه بهذه الصورة تريد النيجر خفض عدد الهجمات الإرهابية.

وبدأت الولايات المتحدة في 8 يونيو الجاري سحب قواتها من النيجر. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية منها في منتصف مايو الماضي.

وفي مارس الماضي أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

وأشارت السلطات النيجرية إلى أن الاتفاق كان مفروضا على السلطات ولم يتفق مع مصالح الشعب.

وفي نهاية 2023 كان هناك نحو 1100 عسكري أمريكي في النيجر، معظمهم يتمركزون في قاعدة جوية بالقرب من مدينة أغاديز.

المصدر: إزفيستيا