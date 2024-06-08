الولايات المتحدة تبدأ بسحب قواتها من النيجر

أعلن رئيس أركان القوات البرية في النيجر العقيد ماماني ساني كياو بداية سحب الولايات المتحدة لقواتها من بلاده.

ونقلت قناة "أفريكا ميديا" التلفزيونية عن العقيد كياو قوله إن "الولايات المتحدة بدأت رسميا سحب قواتها من النيجر"، مضيفا أن "269 عسكريا و946 طنا من المعدات العسكرية غادرت بلادنا حتى الآن".

وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب الوحدة الأمريكية في منتصف شهر مايو من هذا العام من خلال مفاوضات بين وفد وزارة الدفاع في النيجر بقيادة كياو، ووفد من الولايات المتحدة بقيادة مساعد وزير الخارجية للعمليات الخاصة والصراعات المنخفضة الحدة كريستوفر ماير. ومدير تطوير القوات المشتركة لهيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الجنرال داغفين أندرسون.

ويفترض أن تغادر الوحدة البلاد بحلول 15 سبتمبر من هذا العام.

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وفي مارس، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

وأشارت السلطات النيجرية إلى أن الاتفاق كان مفروضاً فرضاً على السلطات ولم يكن يلبي مصالح الشعب.

وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك حوالي 1100 عسكري أمريكي في النيجر، معظمهم يتمركزون في قاعدة جوية بالقرب من أغاديز.

المصدر: نوفوستي